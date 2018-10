Londyn. Nauczyciel wziął ślub z 13-latką. Tłumaczy, że został wprowadzony w błąd

34-letni Joshim Nur jest nauczycielem fizyki. Jak podaje The Telegraph, ostatnio na jaw wyszły jego tajemnice z przeszłości. Okazuje się bowiem, że w 2006 roku, gdy pedagog był zatrudniony w London Nautical School w Blackfriars, udał się na wakacje do Bangladeszu. Po urlopie wrócił do Wielkiej Brytanii z 13-latką. Okazało się, że dziewczynka była jego żoną, a małżeństwo zostało zaaranżowane przez rodziny. Ich relacja zakończyła się trzy lata później. W 2013 roku ofiara zgłosiła się na policję. Jej wiek został potwierdzony m.in. za pomocą testu kości obojczykowej. Z ustaleń śledczych wynika, że między 13-latką a Joshimem Nurem doszło do co najmniej jednego stosunku seksualnego.

Podczas składania zeznań nauczyciel tłumaczył, że padł ofiarą oszustwa. 34-latek podkreślił, że rodzina jego byłej żony wprowadziła go w błąd sugerując, że dziewczynka ma ukończone 18 lat. Jego wersja zdarzeń nie przekonała jednak śledczych, którzy podkreślają, że mężczyzna pracujący na co dzień z młodzieżą nie powinien mieć problemów z odróżnieniem 13-latki od 18-latki. Ponadto, jego zeznania wykluczają się z tym, co powiedziała śledczym była żona.

