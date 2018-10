Prezydent Wenezueli oskarża rząd USA. „Wydali rozkaz zabicia mnie”

Jak podaje agencja Reutera, w czwartek Nicolas Maduro wystąpił w krajowej telewizji. Prezydent Wenezueli podzielił się z rodakami swoją najnowszą teorią na temat działalności obcych rządów. Wynika z niej, że Biały Dom zlecił Kolumbii zamordowanie polityka. – Wydali rozkaz zabicia mnie – stwierdził polityk. Dodał, że i tak nikomu nie uda się do niego nawet zbliżyć.

Stany Zjednoczone też oskarżają

Socjalistyczny przywódca nie dostarczył żadnych dowodów potwierdzających prawdziwość tezy o spisku USA i Kolumbii. Jego występ w telewizji został jednak zorganizowany dzień po tym, jak Stany Zjednoczone oskarżyły rząd Maduro o udział w uwięzieniu jednego z wenezuelskich polityków. Lokalne władze utrzymują, że popełnił on samobójstwo. Opozycja z kolei twierdzi, że został zamordowany za zgodą Maduro. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA został zapytany o rewelacyjne doniesienia Maduro. Stwierdził on, że „polityka Stanów Zjednoczonych zmierzająca do pokojowego, uporządkowanego powrotu do demokracji w Wenezueli nie zmieniła się”.

Przypomnijmy, na początku sierpnia doszło do zamachu na Maduro. W pobliżu polityka, który przemawiał podczas uroczystości wojskowych, miały eksplodować dwa drony wyposażone w ładunki wybuchowe. Prezydentowi nic się nie stało, a rannych zostało siedmiu żołnierzy. Po próbie zamachu aresztowano kilka osób. Polityk zaraz po zamachu oskarżył sąsiadującą Kolumbię oraz „elementy” w Stanach Zjednoczonych o „prawicowy spisek”, który mia doprowadzić do jego śmierci. Maduro stwierdził, że „bez wątpienia” kolumbijski prezydent Juan Manuel Santos „stoi za tym atakiem”. Przywódca Wenezueli nie dostarczył jednak żadnych dowodów na poparcie swojej teorii. Z kolei rząd kolumbijski zaprzeczył, że miał jakikolwiek związek z sobotnią próbą zamachu twierdząc, że zarzuty Maduro „są bezpodstawne".