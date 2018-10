Niezwykły ślub w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Zobacz zdjęcia z uroczystości!

Ślub księżniczki Eugenii z Jackiem Brooksbankiem to najważniejsze wydarzenie jesieni dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Panna młoda miała na sobie suknię autorstwa duetu Peter Pilotto&Christopher De Vos, którzy prowadzą swoją pracownię w Londynie od 2007 r. Księżniczka zrezygnowała z welonu, choć jest to element tradycji rodziny królewskiej. Media zwróciły uwagę na odkryte ramiona i dekolt w kształcie litery "V", który odsłonił blizny na ciele Eugenii. Panna młoda tłumaczyła, że jest to ślad po operacji skoliozy, którą przeszła w wieku 12 lat. – Jest to piękny sposób na uczczenie ludzi, którzy się mną opiekowali i sposób na wstawienie się za młodymi ludźmi, którzy też mają podobne problemy zdrowotne, dlatego nie chce niczego ukrywać – tłumaczyła.

Po ceremonii zaślubin 400 wybranych wcześniej gości weźmie udział w wieczornym przyjęciu w Windsor Great Park. Trzydaniowa kolacja organizowana przez ekskluzywną firmę cateringową Bentley's będzie kosztowała rodzinę Eugenii 100 tys. funtów. Księżniczka zaplanowała wiele atrakcji, m.in. występ światowej sławy tenora Andrea Bocellego oraz wesołe miasteczko. Po ceremonii zaślubin para przejechała karetą w specjalnej procesji. Kontrowersje wzbudziły koszty uroczystości, które są szacowane na blisko 2 miliony funtów. Zostaną one pokryte z kieszeni podatników, co wywołało protesty. Oliwy do ognia dolał fakt, iż wesele księżniczki Eugenii będzie większe i bardziej kosztowne niż księcia Harry'ego i Meghan Markle.

Zaręczyny w grudniu

Księżniczka Eugenia oraz jej wybranek 31-letni Jack Brooksbank zaręczyli się w grudniu 2017 roku w Nikaragui. Para jest ze sobą od sześciu lat. Narzeczeni poznali się podczas pobytu na nartach w szwajcarskim Verbier. Przez wiele miesięcy para tworzyła związek na odległość, ponieważ Eugenia pracowała na Manhattanie. Córka księcia Yorku Andrzeja oraz księżnej Sarah Feguson mieszka w pałacu Kensington i jest sąsiadką Williama i Kate. Jack Brooksbank od wielu lat jest menadżerem ekskluzywnego klubu nocnego Mahiki i marzy o stworzeniu własnej sieci lokali.