Rosja wezwana do zwrotu wraku Tu-154M. Polskie MSZ komentuje decyzję ZP Rady Europy

Federacja Rosyjska została wezwana przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy do bezzwłocznego zwrotu władzom polskim wraku samolotu państwowego Tu-154M przetrzymywanego niezgodnie z prawem międzynarodowym. Nasze MSZ odniosło się do tej decyzji we własnym oświadczeniu.