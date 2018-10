Wpadka na ślubie księżniczki Eugenii. Wszystko z powodu silnego wiatru

15-letnia Louise Windsor, córka księcia Edwarda i Zofii, hrabiny Wessex, jest 12. w kolejce do Tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zaraz po swoim młodszym bracie Jamesie i przed księżniczką Anną. Podczas ślubu księżniczki Eugenii z Jackiem Brooksbankiem zaliczyła wpadkę. Goście zaproszeni na uroczystość musieli się zmagać z silnymi podmuchami wiatru. Kiedy Louise Windsor prowadziła do kaplicy dzieci z rodziny królewskiej, wiatr tak niefortunnie podwiał jej sukienkę, że wszystkim zgromadzonym ukazały się czarne majtki 15-latki.

Niezwykły ślub w brytyjskiej rodzinie królewskiej

W ceremonii wzięli udział członkowie rodziny królewskiej m.in. Pippa Middleton w mocno zaawansowanej ciąży, a także Elżbieta II, księżna Meghan Markle i książę Harry oraz książę William z Kate Middleton. W kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor pojawiła się również plejada gwiazd m.in. Robbie Williams, Ricky Martin, Demi Moore, Kate Moss oraz Naomi Campbell. Na uroczystości zabrakło Camilli Parker-Bowles, która nie przyjęła zaproszenia z uwagi na...inne zobowiązania. Tego samego dnia partnerka księcia Karola miała odwiedzić jedną z brytyjskich szkół. Brytyjskie media pisały nieoficjalnie, że Parker-Bowles nie chciała się spotkać z matką panny młodej Sarah Ferguson, za którą nie przepada. Przed laty Sarah Ferguson przyjaźniła się z księżną Dianą. Show skradły dzieci m.in. księżniczka Charlotte i książę George, dzieci Williama i Kate, które m.in. trzymały welon panny młodej i sypały kwiatki.

Po ceremonii zaślubin 400 wybranych wcześniej gości wzięło udział w wieczornym przyjęciu w Windsor Great Park. Trzydaniowa kolacja organizowana przez ekskluzywną firmę cateringową Bentley's będzie kosztowała rodzinę Eugenii 100 tys. funtów. Księżniczka zaplanowała wiele atrakcji, m.in. występ światowej sławy tenora Andrea Bocellego oraz wesołe miasteczko. Po ceremonii zaślubin para przejechała karetą w specjalnej procesji. Kontrowersje wzbudziły koszty uroczystości, które są szacowane na blisko 2 miliony funtów. Zostaną one pokryte z kieszeni podatników, co wywołało protesty. Oliwy do ognia dolał fakt, iż wesele księżniczki Eugenii będzie większe i bardziej kosztowne niż księcia Harry'ego i Meghan Markle.

