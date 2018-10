Kobieta wypadła z balkonu podczas robienia selfie. Do sieci trafiło nagranie

Do zdarzenia doszło w wieżowcu Luxor w Panamie. 27-letnia nauczycielka z Portugalii próbowała zrobić sobie idealne selfie. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak kobieta nagle traci równowagę i wypada przez balustradę z dużej wysokości trzymając w ręku kijek do robienia selfie. Jak podaje hiszpański dziennik „La Vanguardia”, robotnicy pracujący na pobliskiej budowie mieli ostrzegać Portugalkę, aby nie wychylała się tak mocno przez barierkę. Silny wiatr, który wiał tego dnia w Panamie sprawił jednak, że kobieta mogła ich nie usłyszeć.

Na miejsce wypadku została wezwana policja oraz pogotowie. Lekarzom nie udało się uratować życia 27-latki i stwierdzili zgon. Z ustaleń dziennikarzy „La Vanguardii” wynika, że 27-latka miała dwoje dzieci, a do Panamy przeprowadziła się kilka lat temu. Pracowała jako nauczycielka. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa tożsamość ofiary nie została podana do wiadomości publicznej.

Tragiczne statystyki



Badacze z Uniwersytetu Nauk Medycznych w Bhopal w Indiach przeprowadzili badania dotyczące robienia selfie. Okazuje się, że w okresie od października 2011 r. do listopada 2017 r. podczas próby wykonania idealnego ujęcia zginęło co najmniej 259 osób. Naukowcy podkreślają, że statystyki są alarmujące, ponieważ z każdym kolejnym miesiącem ilość ofiar wzrasta. Z danych przytoczonych przez ekspertów wynika, że średnio ofiary idealnego selfie miały 22 lata. Najmłodsza osoba, która zginęła podczas robienia zdjęć miała 10 lat, a najstarsza 68. Ofiarami częściej byli mężczyźni (72 proc. przypadków). Najczęstszą przyczyną zgonów wśród amatorów selfie było utonięcie (70 przypadków), a także wypadki podczas podróży komunikacją (51 przypadków), upadki z wysokości i śmierć w pożarze (po 48 przypadków). Badacze zaznaczyli, że to nie są pełne statystyki, ponieważ wiele podobnych przypadków nie zostało udokumentowanych.

