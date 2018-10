Tak mają wyglądać mieszkania socjalne. Niezwykły projekt architektów

Mieszkania socjalne zazwyczaj się kojarzą nam się z luksusowym wnętrzem czy szczególną architektoniczną formą. W tym przypadku było jednak inaczej. Architekci z jednej z najlepszych pracowni na świecie - Bjarke IngelsGroup - zaprojektowali niezwykłe mieszkania. Inwestycja, która otrzymała roboczą nazwę Dortheavej, ma być przeznaczona dla mieszkańców Danii o najniższych dochodach.

Założyciel pracowni Bjarke Ingels podkreślał, że ograniczenia ekonomiczne często wymuszają na projektantach rezygnację z niektórych rozwiązań, jednak architektom udało się tak zaprojektować mieszkania, aby były one jednocześnie tanie i eleganckie oraz funkcjonalne. W czteropiętrowym bloku o drewnianej fasadzie mieści się łącznie 66 lokali. Każde mieszkanie ma taras i duże okna, przez które do środka wpada mnóstwo naturalnego światła. Do budowy mieszkań zostały wykorzystane prefabrykowane elementy oraz proste i wytrzymałe materiały. Dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji w mieszkaniach udało się uzyskać dodatkowy metr wysokości.

