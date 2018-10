Dżihadyści postawili ultimatum. Porwane kobiety mogą zostać zabite w ciągu 24 godzin

Bojownicy tzw. Państwa Islamskiego w Zachodniej Afryce (organizacja potocznie określana Boko Haram – red.) w marcu uprowadzili kilka pracownic służby zdrowia zatrudnionych w mieście Rann. Hauwa Mohammed Liman i Alice Loksha zostały porwane wraz z Saifurą Hussaini Ahmed Khorsą. Ostatnia z nich, która pracowała jako położna z ramienia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (ICRC), została zabita we wrześniu. Jak podaje agencja Reutera, zbrojna grupa przetrzymuje ponadto 15-letnią Leah Sharibu, porwaną w lutym ze szkoły w mieście Dapchi.

Na nagraniu, które bojownicy zamieścili w internecie w minionym miesiącu, dżihadyści przedstawili ultimatum, które mija w poniedziałek. – Szybkość działania i priorytet tej sprawy są krytyczne. Deadline, po którym kobiety mogą zostać zabite, mija w ciągu najbliższych 24 godzin – mówiła w niedzielę Patricia Danzi, dyrektor misji Czerwonego Krzyża w Afryce. – Apelujemy do was: uwolnijcie te kobiety. To położna, pielęgniarka i uczennica. Podobnie jak inne porwane, nie są stroną w żadnej walce – podkreśliła Danzi.

Przedstawiciele Czerwonego Krzyża zdradzili, że kontaktowali się z nimi przedstawiciele bojowników i potwierdzili, że wkrótce zgładzą kobiety, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania. Te nie zostały upublicznione.

Reuters podkreśla, że tzw. Państwo Islamskie w Afryce Zachodniej (ISWA) w 2016 roku oddzieliło się od Boko Haram. Od tego czasu bojownicy na własną rękę dokonywali porwań i zamachów na żołnierzy. Podobnie jak ugrupowanie – matka, z którym wciąż są utożsamiani, członkowie ISWA chcą utworzyć w Afryce państwo oparte na restrykcyjnej interpretacji prawa islamskiego.

