Para książęca spodziewa się dziecka. Wiadomo, w jaki sposób Meghan udawało się ukryć ciążę

Radosną nowinę przekazano za pośrednictwem oficjalnego profilu Pałacu Kensington na Twitterze. We wcześniejszej wiadomości podkreślono, że przyszli rodzice są wdzięczni i szczęśliwi z powodu wsparcia, które otrzymują od czasu ślubu. Narodziny dziecka księżnej i księcia Sussex spodziewane są wiosną 2019 roku. Księżna Meghan jest już w drugim trymestrze ciąży. Do tej pory udawało jej się ukrywać ten fakt, a wszystko za sprawą odpowiednio dobranych ubrań.

Obszerne płaszcze i segregatory

Stylistką księżnej jest Jessica Mulroney, która sama jest matką trojga dzieci i ma doświadczenie w kwestii doboru stroju. Zdradziła ona Meghan kilka sztuczek stylizacyjnych. I tak podczas poniedziałkowej wizyty w Sydney księżna, która jest znana z zamiłowania do ubrań podkreślających figurę, postawiła na golf i obszerny, granatowy płaszcz. W ręku trzymała segregatory, które miały zakryć rosnący brzuszek. W ubiegłym tygodniu para książęca pojawiła się na ślubie księżniczki Eugenii. Tam Meghan ubrała się w tzw. pudełkowy płaszcz, który już wówczas wzbudził zaciekawienie serwisów plotkarskich spekulujących, że zakrywanie smukłej sylwetki nie jest przypadkowe.

Stylista gwiazd Lucas Armitage stwierdził w rozmowie z portalem Femail, że Meghan przyzwyczaiła opinię publiczna do swojego stylu. Noszenie obszernych ubrań nie mogło więc nie wzbudzić uwagi wielbicieli rodziny królewskiej, chociaż sezon jesienny sprzyjał Meghan, a długie płaszcze znajdowały uzasadnienie. Armitage zauważył, że księżna użyła jeszcze jednej sztuczki, która miała odsunąć podejrzenia o ciążę. Nosząc obszerne wierzchnie ubrania i tak odsłaniała nogi, by odsunąć podejrzenia o to, że z jakiegoś powodu zakrywa całą sylwetkę.