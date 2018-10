Niezwykła metamorfoza 22-latki. Ważyła 145 kg, teraz znajomi jej nie poznają

Kiedy Jessica Beniquez miała 19 lat, ważyła 145 kilogramów. – Nie miałam na nic siły. Każdy mój dzień wyglądał tak samo. Rano chodziłam do pracy, a potem zamykałam się w domu, oglądałam Netflixa i jadłam. Spędzałam długie godziny przed telewizorem a towarzyszyły mi fast-foody i słodycze. Nie uprawiałam żadnego sportu, praktycznie się nie ruszałam – opowiada.

22-letnia obecnie Beniquez przyznaje, że czuła się coraz gorzej w swoim ciele. – Nie miałam ochoty ani siły na wyjścia ze znajomymi. Nie chciałam czuć na sobie spojrzeń ludzi. Pewnego dnia uznałam, że zmarnuje całą swoją młodość na oglądanie seriali – tłumaczy. Beniquez przyznaje, że początki były bardzo trudne. – Koleżanka podesłała mi filmiki z ćwiczeniami. Czułam się jak słoń w składzie porecelany, ale wiedziałam, że nie mogę się poddać, bo walczę o lepszą siebie. Głównym problemem była jednak dieta, bo nie ukrywam, że kocham niezdrowe jedzenie – opowiada.

Obecnie 22-latka regularnie trenuje na siłowni. Ma 162 cm i waży ponad 80 kg. – Schudłam 65 kg. To jest ogromny sukces. Mam o wiele więcej energii do życia i pewności siebie. Ćwiczę, jem zdrowo. Wielu znajomych nie może uwierzyć w moją przemianę, a niektórzy czasami nie poznają mnie na ulicy – przyznaje. Jessica prowadzi profil na Instagramie, za pomocą którego chce motywować innych do zmiany stylu życia. Konto Beniquez obserwuje ponad 526 tysięcy użytkowników aplikacji.