Koszty produkcji piwa wzrosną dwukrotnie? Wszystko przez zmiany klimatu

Stałe ocieplanie klimatu może spowodować zmniejszenie plonów jęczmienia nawet o 17 proc., co wpłynie na dwukrotny wzrost ceny piwa. Jęczmień to roślina, którą wykorzystuje się do wyrobu słodu, który z kolei jest surowcem potrzebnym do produkcji piwa.

Steve Davis z Uniwersytetu w Kalifornii ocenił, że badania nad wpływem ocieplania klimatu na cenę piwa zostały przeprowadzone częściowo po to, by ukazać, że zmiany klimatyczne oddziałują na wiele elementów codziennego życia. Kilku naukowców stwierdziło, że prace badawcze nad takimi kwestiami są wartościowe i mogą okazać się najbardziej skutecznym sposobem informowania o zagrożeniach związanych z globalnym ociepleniem.

Od dawna wiadomo, że jęczmień jest jedną z najbardziej wrażliwych na ciepło roślin na całym świecie. Nowe badanie łączy tę powszechną wiedzę z ważną dla ludzi kwestią, czyli ceną piwa.

Jęczmień obecnie wykorzystywany jest głównie do żywienia zwierząt gospodarskich. Niespełna 20 proc. światowych plonów tej rośliny jest zużywana do produkcji piwa. Natomiast w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Brazylia czy Chiny, co najmniej dwie trzecie jęczmienia wykorzystuje się do tych celów.

Czytaj także:

To samo piwo, zmieniony skład. Niemcy piją co innego niż Polacy