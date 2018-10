Ma brzuch wielkości trzech piłek plażowych. 9-latek cierpi na rzadką chorobę

Jak podaje „Daily Mail”, Aneet Ur Rehman pochodzi z Karaczi w Pakistanie i ma 9 lat. Chłopiec urodził się zdrowy i przez kilka lat nie uskarżał się na żadne problemy. Dopiero cztery lata temu zaczął odczuwać ból brzucha. – Brzuch zaczął puchnąć, ale nie był jeszcze duży. Jednak później w ciągu sześciu miesięcy osiągnął dzisiejszy rozmiar – powiedział ojciec 9-latka w rozmowie z mediami. – Annet ma problem z chodzeniem oraz ze spaniem w jednej pozycji – dodał. Wyjaśnił, że od pewnego czasu jego syn „zwija się z bólu”.

Apel rodziny

Schorzenie, które prowadzi do zmian zakrzepowych w żyłach wątrobowych i puchnięcia brzucha, może zagrażać życiu 9-latka. Lekarze już teraz podkreślają, że jeśli nie uda się przeprowadzić przeszczepu wątroby, Aneet umrze. Niestety lista oczekujących na zabieg tego typu jest długa, a rodziny chłopca nie stać na sfinansowanie operacji, której koszt oscyluje w granicach 35 tys. funtów.

9-latek regularnie odwiedza lekarzy, a z jego wątroby jest odprowadzany płyn, ale nie prowadzi to do polepszenia stanu zdrowia. – Nie chcemy, by nasz syn umarł. Chcemy widzieć go grającego w piłkę jak normalne dzieci i mającego dobrą przyszłość – powiedział ojciec chłopca. – Apelujemy do każdego, włączając w to rząd, o pomoc w ocaleniu życia naszego syna – dodał.