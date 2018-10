Prezydent USA wyzywa aktorkę porno na Twitterze. „Z iloma jeszcze zdradzałeś żonę?”

Stormy Daniels, czyli Stephanie Clifford, to aktorka porno i striptizerka, która po wygranej wyborczej Donalda Trumpa przypomniała mu za pośrednictwem mediów, że spędzili kiedyś razem kilka upojnych wieczorów. Ich romans miał rzekomo mieć miejsce, kiedy Melania Trump nosiła w ciąży najmłodszego syna Trumpa. Aktorka oskarża prezydenta o oferowanie jej łapówki w zamian za przemilczenie tej sprawy. Przed amerykańskim sądem wciąż toczy się w tej sprawie proces, który ma wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

W międzyczasie Clifford wytoczyła Trumpowi inny proces, który właśnie przegrała. Chodziło o jego tweeta, który zdaniem kobiety był krzywdzącym ją pomówieniem. Sąd odrzucił jej pozew i nakazał zapłatę odpowiedniej sumy Trumpowi. „Świetnie, teraz mogę ruszyć za Końską Twarzą i jej trzeciorzędnym prawnikiem” – napisał na Twitterze.

„Panie i Panowie, przedstawiam wam waszego prezydenta. Poza swoimi... mankamentami, po raz kolejny zademonstrował niekompetencję, nienawiść do kobiet i brak samokontroli na Twitterze. I prawdopodobnie też swoje upodobanie do okrucieństwa. Piłka w grze, Malutki” – odpisała Stormy Daniels, nawiązując do rozgłaszanego przez nią mikrego przyrodzenia Trumpa.

W reakcji na wpis o „Końskiej Twarzy”, prawnik Daniels – Michael Avenatti, nazwał Trumpa odrażającym mizoginem i powodem do wstydu dla całych Stanów Zjednoczonych. „Pokaż wszystko co potrafisz, ponieważ pokażemy światu jakim jesteś krętaczem i kłamcą. Z iloma kobietami zdradziłeś swoją żonę, kiedy w domu czekało na ciebie dziecko?” – pytał.

My pytamy Was, co sądzicie o tego typu pyskówkach z udziałem prezydenta USA.

Czytaj także:

Obraz w Białym Domu zwrócił uwagę internautów. Na nim Donald Trump w doborowym towarzystwie