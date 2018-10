Melania Trump tańcząca nago w Gabinecie Owalnym. Kontrowersyjne nagranie rapera

Donald Trump wsiada na pokład helikoptera. – Melania Trump nie leci w ten weekend do Mar-a-Lago z prezydentem, co zastanawia wielu ludzi – mówi narrator. Później akcja toczy się już w Gabinecie Owalnym, do którego wchodzi aktorka łudząco podobna do pierwszej damy. Ubrana jest w zieloną kurtkę z napisem “I Really Don’t Care Do U?”, którą Melania Trump miała na sobie podczas spotkania z migrantami na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem.

„Nie jestem Kanye”

Aktorka zaczyna odważny taniec przed siedzącym w pomieszczeniu mężczyzną. Później oboje wychodzą, a kobieta na korytarzu zamazuje obraz przedstawiający prezydenta USA. Na końcu krótkiego nagrania znajduje się informacja o nowym albumie T.I. Raper opublikował materiał z „Melanią Trump” na Twitterze podpisując je: „Nie jestem Kanye”. W ten sposób nawiązał do wypowiedzi Kanye Westa, który pochwalił się umówionym spotkaniem z Donaldem Trumpem.

Do sprawy odniosła się już rzeczniczka pierwszej damy, Stephanie Grisham. „Jak można to akceptować? Obrzydliwe” – napisała na Twitterze. Nagranie ma już 2,21 mln wyświetleń. Nic dziwnego, ponieważ raper jest cenioną postacią na amerykańskim rynku muzycznym. Nagrywał już m.in. z Rihanną i Chrisem Brownem. Nie wiadomo jednak, czy kontrowersyjny materiał doprowadził do zwiększenia sprzedaży albumów T.I.

Czytaj także:

Kanye West i Kim Kardashian z wizytą u prezydenta Ugandy. Polityk zadał celebrytce nietypowe pytanie