Po generation gap przyszedł czas na dream gap. Producent Barbie walczy o marzenia dziewczynek

W XXI wieku kobiety i mężczyźni wciąż bywają postrzegani stereotypowo. Nakładane są na płcie pewne wymagania i oczekiwania. Spot opublikowany przez firmę Mattel - producenta Barbie, ma zrywać z tymi ograniczeniami. Głównym celem kampanii jest przekonanie dziewczynek, że mogą być kim chcą (ang. You Can Be Anything).

W trwającym 1,5 minuty kampanijnym filmie grupa dziewczynek prowadzi dyskusję. Jednej z nich przypadła rola odpowiadania na trudne pytania zadawane przez resztę. – Porozmawiajmy o Dream Gap. To uczucie, które utrudnia dziewczynkom wykorzystanie ich potencjału – od tych słów zaczyna się spot. Firma informuje, że już w wieku 5 lat dziewczynki przestają wierzyć, że mogą zostać prezydentami, naukowcami, czy prezesami wielkich firm lub pełnić inne ważne role. Mattel podaje również, że dziewczynki 3 razy rzadziej niż chłopcy w takim samym wieku otrzymują jako prezent zabawkę edukacyjną. Ponadto rodzice 2 razy częściej wpisują w wyszukiwarkę zapytanie „Czy mój syn jest utalentowany?” niż „Czy moja córka ma talent?”, co również pokazuje sposób podejścia do wychowywania, a jednocześnie postrzegania chłopców i dziewczynek. Wniosek jest jeden. Wciąż trzeba edukować społeczeństwo i pokazywać, że obecnie jest wiele kobiet, które osiągnęły naprawdę wiele. Należy śledzić ich drogę do sukcesu. Pojawiające się w spocie dziewczynki pochodzą z różnych stron świata. Zobaczymy czarnoskórą osobę i dziewczynkę o białej karnacji, a także Azjatkę. Ten zabieg w zamyśle twórców ma prawdopodobnie pokazywać, że problem dotyczy wszystkich – niezależnie od szerokości i długości geograficznej. Na końcu spotu pojawia się apel, by nie postrzegać dziewczynek i chłopców przez pryzmat płci, a patrzeć i oceniać wszystkich na podstawie ich predyspozycji, umiejętności i osiągnięć. Czytaj także:

