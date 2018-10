Kobiety chciały wejść do świątyni Sabarimala. Zaatakował je rozwścieczony tłum

Wzburzeni demonstranci w Kerali zaatakowali kobiety, co spowodowało, że wiele z nich zdecydowało się wycofać i nie wchodzić do świątyni. Kilka osób zostało rannych, ponieważ protestujący rzucali kamieniami w pojazdy i atakowali policjantów. Korespondenci BBC z Indii piszą, że musieli odłożyć kamery, ponieważ policjanci alarmowali ich, że robi się bardzo niebezpiecznie. Podają, że widzieli, iż jeden z samochodów należący do reportera został obrzucony szklanymi butelkami. Zaatakowana miała też zostać jedna z dziennikarek. „Była to sytuacja, w której dziennikarze czuli się zastraszeni. Można się domyślić, jak musiały się czuć te kobiety” – czytamy.

Świątynia Sabarimala była historycznie zamknięta dla kobiet w „wieku menstruacyjnym” . Na początku października Sąd Najwyższy Indii zniósł zakaz związany z wielowiekową tradycją, zgodnie z którą kobiety po pierwszej miesiączce, aż do czasu przejścia menopauzy, nie mogły odwiedzać świątyni Sabarimala. W przypadku tej świątyni zakaz wejścia miały do niej kobiety w wieku od 10 do 50 lat. Sędzia Dipak Misra, który zniósł zakaz wstępu do świątyni podkreślał, że ograniczenia tego typu „nie mogą być traktowane jako kluczowe dla praktyk religijnych” . Zaznaczał też, że patriarchalny charakter religii nie może górować nad „wolnością praktykowania i wyznawania własnej religii” .

Czytaj także:

Gazeta.pl: Polski pilot zemdlał po wyjściu z MiG-29, od pół roku jest na zwolnieniu