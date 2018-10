Najmłodszy miliarder na świecie pracuje także jako model. Na Instagramie wciąż zyskuje fanów

Gustav Magnar Witzoe może mówić o prawdziwym szczęściu. Jego ojciec jest właścicielem Salmar ASA, jednego z największych na świecie ośrodków zajmujących się hodowlą łososi. Kilka lat temu Gustav Witzoe senior przekazał swojemu synowi niemal połowę firmy, czyniąc go tym samym miliarderem. Według magazynu „Forbes”, majątek 25-latka jest szacowany na 3,2 miliarda dolarów. To czyni go najmłodszym miliarderem na świecie. Tuż za nim plasują się siostry Katharina i Alexandra Andresen, także pochodzące z Norwegii. Zanim Witzoe otrzymał połowę udziałów w firmie, inwestował w małe start-upy. W ten sposób rozwijał swoje umiejętności i uczył się zarządzania przedsiębiorstwem.

Grono fanów na Instagramie

Chociaż Witzoe może pochwalić się majątkiem gwarantującym życie na wysokim poziomie, nie poprzestaje jedynie na prowadzeniu rodzinnej firmy. Jest związany z agencją Team Models i bierze udział w sesjach fotograficznych. To, że pozowanie przed obiektywem nie jest mu obce, widać po zdjęciach publikowanych na Instagramie. Profil 25-latka śledzi tam ponad 75 tys. użytkowników. Norweg zamieszcza fotografie z podróży oraz ze spotkań z przyjaciółmi. Z komentarzy wnika, że Witzoe ma grono oddanych fanów, dla których młody miliarder jest wzorem do naśladowania.

