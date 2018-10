27-latka udawała, że jest chora na raka. Wszystko, żeby wyłudzić pieniądze

Lucy Wieland została oskarżona przez sąd w Townsville o oszustwo. Twierdziła, że jest chora na raka jajnika i został jej rok życia. Zamieszczała na Instagramie zdjęcia ze szpitala, a nawet nagrania, na których jej chłopak goli jej głowę na łyso. Według dokumentów sądowych kobieta otrzymała od anonimowych darczyńców około 55 tysięcy dolarów na leczenie. Służby apelują do wszystkich, którzy przelali kobiecie pieniądze na leczenie o zgłaszanie się na policję.

Detektyw Chris Lawson przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że kobieta została aresztowana po tym, jak osoba z jej środowiska powiadomiła policję o fałszywym procederze. – Zawsze bardzo nas to porusza, jak takie osoby wykorzystują uczucia innych, aby spróbować zdobyć dla siebie pieniądze – mówił Lawson. – To przygnębiające. Prawdziwymi ofiarami w tym wypadku są ludzie, którzy usłyszeli tę historię i postanowili wesprzeć kobietę, wierząc, że jest to prawdziwa życiowa tragedia – dodał.

Usunięta już została strona GoFoundMe, poprzez którą kobieta zbierała pieniądze. Z internetu zniknął też blog Wieland, na którym opisywała ona rzekome zmagania z chorobą nowotworową.

