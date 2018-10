Rosja. Wojskowy odrzutowiec szkoleniowy spadł do morza. Trwa akcja poszukiwawcza

Na obszarze Kraju Krasnodarskiego w południowo-zachodniej Rosji doszło do wypadku wojskowego L-39. Odrzutowiec używany do szkoleń pilotów wpadł do Morza Azowskiego. Katastrofa miała miejsce w pobliżu w pobliżu miejscowości Dolżańskaja. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że wszystko wydarzyło się około godziny 17. „Samolot szkoleniowy L-39 rozbił się i wpadł do morza” - poinformował w komunikacie resort Siergieja Szojgu.

Według wiedzy posiadanej przez rosyjską agencjhę informacyjną TASS, obaj piloci zdążyli się katapultować. Akcja poszukiwawcza wciąż jednak nie przyniosła rezultatów. Ministerstwo obrony zapewnia, że samolot L-39 nie był uzbrojony.

L-39 „Albatross” to szkolny samolot odrzutowy konstrukcji czechosłowackiej. Pierwsze modele tej maszyny powstawały jeszcze w latach 60. Pierwszy lot L-39 miał miejsce w 1968 roku, a podstawową jednostką treningową Układu Warszawskiego stała się w 1972 roku. Wyjątkiem pod tym względem była jedynie Polska. Maszyn tych nadal używa się w Rosji jako samolotów treningowych.