Donald Tusk żywiołowo gestykulujący przy sekretarzu KE. O co chodziło polskiemu politykowi?

Do sieci trafiło nagranie z zakończenia pierwszego dnia szczytu w sprawie Brexitu. Na krótkim filmiku widać Donalda Tuska gestykulującego w otoczeniu oficjeli z Komisji Europejskiej. Chociaż były polski premier wyglądał na wyraźnie zdenerwowanego, to jeden z jego rozmówców podtrzymuje, że nie doszło do kłótni.