Scena niczym z „Króla Lwa”. Na zdjęciu uchwyciła niesamowite zachowanie pawiana

Dafna Ben Nun jest cenioną fotografką, która specjalizuje się w robieniu zdjęć zwierzętom. Pochodząca z Izraela artystka wybrała się ostatnio w podróż do Zimbabwe, by tam uchwycić życie dzikiej fauny. To udało jej się do tego stopnia, że jedno ze zdjęć szybko obiegło serwisy internetowe. Fotografia przedstawia dorosłego pawiana, podnoszącego w górę swoje małe dziecko. Fanom „Króla Lwa” nasuwa się przy tym oczywiste skojarzenie ze sceną z udziałem Rafiki i Simby.

„To było fascynujące”

– Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę, gdy dorosły pawian podniósł dziecko, wyglądając dokładnie tak jak Simba w „Królu Lwie” – powiedziała cytowana przez serwis Story Trender. – To trwało zaledwie sekundę, ale było fascynujące – dodała. Z podróży artystki do Zimbabwe pochodzą jeszcze inne zdjęcia. Widać na nich m.in. żyrafy, słonie i hipopotamy

Jak czytamy na stronie internetowej Ben Hun, jej największą pasją jest fotografowanie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Jej celem z kolei jest zwiększanie świadomości na temat zagrożonych gatunków.