Skandal w liniach lotniczych. Pracownik został nagrany, gdy uprawiał w samolocie seks z aktorem porno

O sprawie stało się głośno, gdy w sieci pojawiło się kilkuminutowe nagranie przedstawiające panów oddających się igraszkom w męskiej toalecie. Jeden z nich został zidentyfikowany jako gwiazdor filmów porno, Austin Wolf. Drugi z mężczyzn to pracownik linii lotniczych Delta. Co ciekawe, choć do zajścia doszło w jego dniu wolnym od pracy, na nagraniu można było zobaczyć go w służbowym uniformie. Własnie to okazało się zgubne dla mężczyzny, który został wyrzucony z pracy. Media nie ujawniają jego tożsamości ze względu na jego dobro. Podano jedynie, że jest to mężczyzna po 20-tce.

Jak podaje „Daily Mail” , linie lotnicze wszczęły wewnętrzne postępowanie w związku z naruszeniem przez ich pracownika standardów zachowania obowiązujących w firmie. On sam miał tłumaczyć szefostwu, że nie zdawał sobie sprawę z tego, że był filmowany. Brytyjski tabloid informuje, że w związku z tym prowadzone jest kolejne postępowanie dotyczące filmu w sieci bez zgody mężczyzny.

