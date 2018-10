14 dzieci urodziło się z wadami kończyn górnych. Będzie dochodzenie

Francuska minister zdrowia zapowiedziała, że wraz z ministrem ekologii Francois de Rugy'm postanowili przyjrzeć się bliżej temu, co spowodowało, że od 2007 roku urodziło się we Francji 14 dzieci ze skarłowaciałymi ramionami lub ich brakiem. Decyzja o zbadaniu sprawy została podjęta dwa tygodnie po oświadczeniu wydanym przez służbę zdrowia, w którym stwierdzono, że nie znaleziono żadnej przyczyny powstania chorób. Do narodzin dzieci z defektami ramion dochodziło w trzech departamentach Francji: Ain (siedem przypadków w latach 2009-2014), Bretania (cztery przypadki w latach 2011-2013) i Loire-Atlantique (trzy przypadki w latach 2007-2008).

Każdego roku we Francji rodzi się mniej niż 150 dzieci z wadami kończyn górnych. Chociaż przyczyna powstawania wad nie jest znana, badania pokazują, że zetknięcie się matek z niektórymi chemikaliami lub lekami podczas ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia różnego rodzaju wad u dziecka. Buzyn powiedziała kanałowi informacyjnemu LCI, że eksperci z dziedziny ekologii i zdrowia, wspólnie będą badać sprawę, aby wyjaśnić zjawisko. – Nie możemy zadowolić się stwierdzeniem, że nie znaleźliśmy przyczyny. To nie do zaakceptowania – powiedziała minister.

Wady kończyn u dzieci

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych tysiące dzieci na całym świecie urodziły się bez lub ze zdeformowanymi kończynami. Było to związane ze stosowaniem leku talidomid, który był wykorzystywany w leczeniu nudności u kobiet. Został zakazany w 1960 roku.