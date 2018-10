Amy Schumer dołącza do Rihanny i wzywa do bojkotu. Maroon 5 też zignoruje Super Bowl?

Colin Kaepernick to zawodnik NFL – prestiżowej ligi futbolu amerykańskiego, który w 1016 roku wywołał ogólnonarodową burzę, klękając podczas hymnu wykonywanego przed meczem. Jak wyjaśnił później, był to protest przeciwko nierównemu traktowaniu czarnoskórych obywateli USA – m.in. przez policję, ale też w szerszym aspekcie. Od 2017 roku zawodnik pozostaje bez kontraktu i nie uczestniczy w zawodowych rozgrywkach. Ten nagradzany zawodnik twierdzi, że jest to efekt podkopywania jego pozycji przez włodarzy ligi.

Protest Kaepernicka podzielił zarówno zawodników, jak i kibiców NFL. Część sportowców, także z innych dyscyplin, poszła w jego ślady i zaczęła klękać podczas wykonywania hymnu. Wielu fanów słało wyrazy wsparcia, ale też wielu krytykowało zachowanie rozgrywającego, sugerując mu atak na flagę i amerykańskich żołnierzy. Kaepernick otrzymywał nawet groźby śmierci. W serii tweetów zaatakował go także prezydent Donald Trump.

Rihanna odmawia Super Bowl

W październiku tego roku występu w przerwie Super Bowl odmówiła wokalistka Rihanna. Według „US Weekly” piosenkarka podjęła taką decyzję, by okazać wsparcie Colinowi Kaepernickowi. Pochodząca z Barbadosu artystka nie popiera postawy ligi NFL i postanowiła odmówić organizatorom Super Bowl.

Amy Shumer wzywa do bojkotu Super Bowl

Teraz do Rihanny dołącza Amy Schumer, aktorka i satyryczka. Przekonuje, że uderzenie w reklamy i reklamodawców NFL to jedyny sposób, by wymusić na władzach ligi zmianę swojego podejścia do problemu i wesprzeć Kaepernicka. Dodaje jednak, że walka z NFL to jak walka z NRA – wpływową grupą lobbującą na rzecz utrzymania powszechnego prawa do broni palnej. „Będzie ciężko, ale czy nie chcemy być dumni z tego w jaki sposób żyjemy? Stańmy w obronie naszych kolorowych braci i sióstr” – zaapelowała. Zwróciła się też bezpośrednio do grupy Maroon 5, prosząc o wsparcie bojkotu i odrzucenie propozycji występu na najbliższym Super Bowl w lutym 2019 roku.

