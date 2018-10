25-latka chwali się w sieci swoją sylwetką. Jej biodra mają w obwodzie aż 180 cm

25-letnia Raylynn z Atlanty w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych postanowiła podzielić się z internautami fotografią swojej sylwetki po porodzie. Uwagę obserwatorów na Instagramie przykuł jednak nie płaski brzuch kobiety, a jej wyjątkowo szerokie biodra oraz pupa. Jak się okazało, jej biodra mają w obwodzie blisko 180 centymetrów. Zaciekawienie tym faktem internauci zaczęli pytać 25-latki, czy nie jest chora. Nie zabrakło również krytycznych komentarzy pod jej adresem. Raylynn podkreśla jednak, że nie przejmuje się hejtem, ponieważ liczą się dla niej tylko opinie osób, które zna, a nie anonimowych internautów.

– Jestem zadowolona ze swojej figury, uważam, że to mój ogromny atut. Uwielbiam swoją wąską talię i szczupłe ramiona – podkreśla. Niektórzy internauci sugerowali, że kobieta w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej, a zdjęcia publikowane na Instagramie zostały przerobione za pomocą programów graficznych. W odpowiedzi na zarzuty 25-latka opublikowała filmy, na których widać jej faktyczną sylwetkę. 25-latka przyznaje, że lekarze sami nie wiedzą, co jej dolega. – Wiele wskazuje na to, że to po prostu obciążenia genetyczne, które powodują zaburzenia w odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Może być to również kwestia obrzęku limfatycznego tkanek, który jest wywołany zastojem chłonki – tłumaczy.

