Fala ekstremalnych warunków pogodowych paraliżuje Włochy

Pogoda we Włoszech drastycznie się zmieniła. W Rzymie do niedawna mieszkańcy mogli cieszyć się pięknymi, słonecznymi, ciepłymi warunkami. Wszystko zmieniło się wieczorem, kiedy to do miasta przyszła fala burz z gradem. Jak wynika z nagrań miasto stało się niemal całkowicie białe.

W związku z występowaniem obfitych opadów z problemami musieli liczyć się kierowcy, a także osoby korzystające z komunikacji publicznej. W niedzielę zamknięto sześć stacji metra, które ponownie zaczęły działać w poniedziałek rano. Zalany został kościół San Sebastiano Outside the Walls. Woda w bazylice sięgała poziomu 50 cm. Stowarzyszenie rolnicze Coldiretti nazwało przechodzące przez kraj gradobicia „katastrofą dla włoskiego rolnictwa”.

Na Sycylię burze dotarły w niedzielę. Zła pogoda dotknęła również Mediolan, gdzie silne wiatry obaliły kilka drzew, a także Bolonię. W tym rejonie na lotnisku występują opóźnienia w kursowaniu samolotów z powodu trudnych warunków atmosferycznych.

