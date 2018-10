Księżna Meghan i książę Harry na Fidżi. Pałac Kensington pokazał zdjęcia

ONZ: Francja zakazując noszenia nikabów naruszyła prawa człowieka

Istniejący przy ONZ Komitet Praw Człowieka stwierdził we wtorek 23 października, że obowiązujący we Francji zakaz noszenia nikabów stanowi naruszenie prawa do swobodnego manifestowania swoich przekonań religijnych. Nakazał też wypłacenie...