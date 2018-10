Gest księżnej Kate nie umknął uwadze fotoreporterów. Założyła biżuterię Diany

We wtorek wieczorem w pałacu Buckingham odbyła się uroczysta kolacja, w której wzięli udział członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej oraz królowa Maksyma i Wilhelm Aleksander. Jest to pierwsza wizyta króla Niderlandów na Wyspach po tym, jak w 2013 roku objął tron po swojej matce, Beatrycze. Oprócz Elżbiety II i księcia Karola, w pałacu pojawili się także William oraz Kate. To właśnie wygląd księżnej Cambridge zwrócił uwagę fotoreporterów.

Meghan też zakładała biżuterię Diany

Kate założyła tiarę, która w przeszłości należała do księżnej Diany. O ile zgodnie z królewskim protokołem kobiety mają obowiązek przy takiej okazji pojawić się w sukni oraz tiarze, to gest żony księcia Williama został uznany za szczególny. Nie jest to jednak pierwszy taki przypadek, gdy księżna brytyjska zakłada biżuterię należącą w przeszłości do matki Williama i Harry'ego.

Ostatnio pisaliśmy o tym, że księżna Meghan w pierwszym dniu wizyty w Australii, gdzie wybrała się wraz ze swoim mężem księciem Harrym, założyła złotą bransoletkę i parę kolczyków z motywem motyli, które należały do księżnej Diany. Meghan już wcześniej zakładała biżuterię należącą niegdyś do matki księcia Harry'ego. Jej pierścionek zaręczynowy, który został wykonany na zamówienie, zawiera też dwa diamenty należące do Diany.

Czytaj także:

Księżna Meghan i książę Harry na Fidżi. Pałac Kensington pokazał zdjęcia