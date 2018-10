Meghan i Harry z wizytą na Fidżi. Księżna wystąpiła w nietypowej sukience

Para książęca wylądowała we wtorek na lotnisku Suwa Nausori po wylocie z Queensland w Australii. Planowo książę Harry i księżna Meghan mają spędzić na Fidżi trzy dni, później wyruszyć mają do Tonga, a następnie znów do Australii. Drugi dzień wizyty upłynął pod znakiem spotkań, podczas których Harry i Meghan pozwolili sobie na odrobinę luzu.

Sukienka z pomponikami

Członkowie rodziny królewskiej pojawili się na Uniwersytecie Południowego Pacyfiku, gdzie księżna Sussex wygłosiła okolicznościowe przemówienie. – Każdy powinien mieć możliwość otrzymania takiej edukacji, jakiej pragnie, ale jeszcze ważniejsze jest, by otrzymał edukację, która mu się należy. Dla kobiet i dziewcząt w krajach rozwijających się jest to bardzo ważne – powiedziała Meghan. Księżna Sussex w środę wystąpiła w odważnej sukience, która odbiega od standardów obowiązujących na królewskim dworze. Kreacja Meghan była kolorowa, a towarzyszyły jej pomponiki i ozdoby z kwiatowym motywem. Harry postawił z kolei na niebieską koszulę w stylu hawajskim.

Brytyjska para książęca wystąpiła oficjalnie po raz pierwszy, od momentu ogłoszenia, że Meghan Markle spodziewa się dziecka, kilka dni temu w Australii. Radosną nowinę przekazano w poniedziałek 15 października za pośrednictwem oficjalnego profilu Pałacu Kensington na Twitterze. Narodziny dziecka księżnej i księcia Sussex spodziewane są wiosną 2019 roku.

