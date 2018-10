Nowa kanapka w McDonald's. Stanie się hitem?

Jak podaje CNN, coraz mniej Amerykanów je w McDonald's. Właściciele restauracji chcieli rozwiązać ten problem, nieco odświeżając swoją ofertę. Od początku listopada klienci sieci będą mogli spróbować nowej kanapki w ofercie śniadaniowej. Z jej opisu wynika, że zaspokoi nawet największy apetyt. Nie wiadomo jednak, czy fani McDonald's w Polsce także będą mogli wkrótce spróbować produktu nazwanego Triple Breakfast Stacks.

W USA większe burgery, w Polsce darmowa kawa

Triple Breakfast Stacks to piętrowa kanapka, w której między bułkami znajdą się dwa plasterki sera, dwa kotlety mielone, bekon oraz jajko. Jest to zmodyfikowana wersja jednego z McMuffinów. Jak tłumaczy Linda VanGosen, która w McDonald's piastuje stanowisko zastępcy prezesa od innowacji w menu, nowa pozycja to odpowiedź na życzenia konsumentów. Klienci restauracji mieli domagać się większych kanapek w ofercie śniadaniowej.

Z kolei dyrektor generalny Stephen Easterbrook ocenił, że rynek ofert śniadaniowych jest bardzo konkurencyjny, a firma chce stać się w tej dziedzinie lepsza. Rozwiązania, które mają przyciągać klientów spożywających pierwszy posiłek poza domem, są wprowadzane także przez oddział w Polsce. Od 1 do 14 października klienci McDonald's mogli przed południem dostać darmową kawę.

