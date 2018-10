Znaleziono mumię kobiety z tatuażami. Naukowcy odkryli ich znaczenie

O odkryciu napisał serwis „Science Alert”. W 2014 roku w egipskim Luksorze znaleziono szczątki kobiety. Choć ciało było pozbawione rąk, nóg i głowy, to naukowcy od samego początku wiedzieli, że jest to starożytna mumia. Dokładne badanie wykazało, że kobieta prawdopodobnie żyła między 1300 a 1070 r.p.n.e., a zmarła mając od 25 do 34 lat. Dodatkowych informacji dostarczyły tajemnicze tatuaże na jej ciele.

Ponad 30 tatuaży

Po czterech latach egipskie władze oficjalnie ogłosiły, że mumia należy do kobiety, która była szanowaną postacią religijną. Świadczą o tym właśnie rysunki na ciele, które są traktowane jako tatuaże religijne, mające uczynić kobietę przedmiotem boskiego lub magicznego rytuału. Naukowcy mieli co analizować, ponieważ na ramionach, szyi i plecach kobiety znaleziono ponad 30 złożonych wzorów.

Wśród tatuaży były przedstawienia kwiatów lotosu oraz pawianów, co miało stanowić ochronę przed chorobą. Naukowcy odkryli także wiele par wąskich oczu obramowanych wężowymi liniami. Wskazuje to na to, że kobieta mogła być kapłanką. Ku takiej hipotezie skłania się także Najwyższa Rada Starożytności, która w Egipcie zajmuje się ochroną starożytnych obiektów.

Czytaj także:

Nowe informacje ws. „człowieka lodu”. Otzi stosował akupunkturę?