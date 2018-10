Dzięki fałszywym dokumentom zarabiali w KE 20 tys. euro miesięcznie. Małżeństwo skazane

O sprawie poinformował belgijski „The Bulletin”. Sąd w Brukseli w środę wydał wyrok w sprawie małżeństwa, które znalazło pracę w Komisji Europejskiej. Okazało się, że Philippe B. i jego żona Laurence C. przy rekrutacji posługiwali się fałszywymi dokumentami. Mężczyzna dostarczył fałszywy dyplom z którego wynikało, że jest z wykształcenia prawnikiem oraz inżynierem. Kobieta udawała z kolei absolwentkę Sorbony, gdzie miała ukończyć prawo oraz nauki polityczne.

Sfałszowane zwolnienia lekarskie

Para pracowała na stanowiskach urzędników służby cywilnej od 2004 do 2012 roku, ale była zatrudniona jedynie teoretycznie. Miesięcznie małżeństwo otrzymywało 20 tys. euro wynagrodzenia, choć praktycznie nie wypełniało swoich obowiązków. Philippe krótko po zatrudnieniu został uznany za niezdolnego do pracy, a jego żona często posługiwała się fałszywymi zwolnieniami lekarskimi. Mimo to, na ich konta wpływała pensja. Sąd skazał mężczyznę na pięć lat więzienia, a Laurence spędzi za kratkami trzy lata. Para musi także oddać 670 tys. euro Komisji Europejskiej.

Czytaj także:

PE chce zakazu działalności grup neonazistowskich. Przytoczono przykład Polski