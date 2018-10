Wpadka panny młodej? Złudzenie optyczne robi furorę w sieci

Panna młoda dyskutująca z mężczyzną stoi odwrócona tyłem do obiektywu. Za nią kobieta w sukience z odkrytymi ramionami. Teoretycznie wszystko jest w porządku, ale ludzki mózg potrafi sprawić niespodzianki. Co niektórym na pierwszy rzut oka może się wydawać, że suknia ślubna kobiety ma dziurę w części poniżej pleców. To jednak złudzenie, a wrażenie „dziury” to efekt uchwycenia odkrytego ramienia z suknią na jednym planie.

Ponad 107 tys. wyświetleń

Fotografię udostępniono w serwisie Imgur, gdzie została wyświetlona ponad 107 tys. razy i doczekała się niemal 80 komentarzy. Okazuje się, że zdjęcia takie jak te są bardzo popularne wśród internautów. Użytkownicy mediów społecznościowych chętnie dzielą się podobnymi grafikami, które zmuszają odbiorców do zatrzymania i bliższego przyjrzenia się konkretnym wizerunkom. Nie brakuje zabawnych zdjęć przedstawiających zwierzęta czy ludzi. Za każdym razem fotografowie uchwycili ujęcie w odpowiednim czasie i pod odpowiednim kątem, dzięki czemu efekt jest niepowtarzalny.

Czytaj także:

Te zdjęcia mogą namieszać w głowie. Jak poradzą sobie z nimi Wasze oczy?