Alarm w elektrowni jądrowej. „Unikaj jedzenia i picia. Czekaj na instrukcje”

Pracownicy elektrowni jądrowej otrzymali wiadomość, w której wydano im zalecenie, by unikać wskazanego obszaru i spróbować natychmiast się ukryć. „Unikaj jedzenia i picia aż do odwołania. Czekaj na instrukcje” – czytamy w komunikacie do pracowników. Screen z wiadomości opublikowała m.in. stacja NBC.

Z medialnych doniesień wynika, że przedstawiciele elektrowni potwierdzili, że doszło do incydentu w jednym z tuneli. Środki ostrożności wdrożono po tym, jak „zaobserwowano parę”. Według NBC w elektrowni nie stwierdzono oznak uwolnienia niebezpiecznego materiału. Pracownicy rzekomo cały czas są kierowani do bezpiecznego obszaru, aż do momentu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Czytaj także:

Policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. Małżeństwo odpowie za zabójstwo