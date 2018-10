Liderka Szkockiej Partii Konserwatywnej urodziła dziecko. W szpitalu towarzyszyła jej partnerka

Davidson jest pierwszą przywódczynią partii konserwatywnej, która urodziła dziecko w czasie pełnienia obowiązków. Finn Paul Davidson przyszedł na świat w szpitalu w Edynburgu w piątek 26 października rano. Ważył 4,6 kilogramów. „Witaj na świecie maleńki. Finn Paul Davidson, urodzony dziś. Wiedz, że jesteś kochany” – napisała na Twitterze polityk, zamieszczając zdjęcie ze swoją partnerką i noworodkiem.

„Jen i ja cieszymy się z bezpiecznego przybycia Finna na świat. Ogromne podziękowania dla zespołu medycznego i położnych za opiekowanie się nami przez całą ciążę i podczas porodu” – czytamy w wydanym później przez Davidson oświadczeniu.

W piątek po południu premier Wielkiej Brytanii Theresa May pogratulowała Davidson. „Wielkie gratulacje dla ciebie, Jen i Finna! Życze wam mnóstwo szczęścia w przyszłości” – napisała.