Dwie osoby spadły z punktu widokowego. Kilka dni wcześniej doszło tam do zaręczyn

Park Narodowy Yosemite w w Kalifornii to miejsce popularne zarówno wśród Amerykanów, jak i turystów zagranicznych. Już ponad 30 lat temu został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a odwiedzający cenią go ze względu na czyste potoki, wodospady oraz granitowe urwiska. To właśnie skały stanowią miejsce wycieczek, a na terenie parku znajduje się kilka punktów widokowych. Ostatnio na jednym z nich doszło do tragicznego wypadku.

Wciąż identyfikowana jest ich tożsamość

Jak donosi BBC, zdarzenie miało miejsce w środę 24 października. Na skale Taft Point, która znajduje się na wysokości około 900 metrów, stała para, która nagle z niewiadomych przyczyn spadła w przepaść. Nieopodal znajdował się inny turysta, który widział zdarzenie i zaalarmował władze parku. Po dwóch dniach udało się znaleźć i wydobyć ciała kobiety i mężczyzny. W sprawie prowadzone jest śledztwo, a tożsamość ofiar wciąż nie jest znana. Rzecznik parku poinformował, że w tym roku na terenie parku zginęło już 10 osób. W ubiegłym miesiącu zmarła turystka z Izraela, która spadła z innej skały.

Taft Point jest popularne także wśród zakochanych. Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające mężczyznę oświadczającego się swojej wybrance właśnie na wspomnianej skale. Fotografię wykonał Matt Dippel, który zaapelował do internautów, by pomogli mu zidentyfikować świeżo upieczonych narzeczonych. Fotograf chciał się z nimi skontaktować i wręczyć im pamiątkowe zdjęcie. Chociaż jest to inna para niż ta, która spadła z klifu, internauci od razu połączyli dwa wydarzenia i zdjęcia zakochanych pojawiają się przy okazji informacji o tragicznym wypadku.

