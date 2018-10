USA. Strzelanina w pobliżu synagogi, wiele ofiar. Zidentyfikowano napastnika

Według zastępcy szeryfa hrabstwa Allegheny Kevina Krausa, jest wiele ofiar śmiertelnych strzelaniny. CNN podał, powołując się na władze miasta, że śmierć na miejscu poniosło 11 osób, a 6 zostało rannych. Synagoga przez długi czas sprawdzana była przez służby. CNN podawał, że jest to duży budynek, a funkcjonariusze upewniali się, że nie było drugiego napastnika, stąd mieszkańcy byli proszeni o zachowanie ostrożności, nieopuszczanie domów oraz niezbliżanie się do miejsca strzelaniny. Wiadomo, że postrzelonych zostało trzech policjantów, jednak nie wiadomo, czy są oni wśród ofiar śmiertelnych.

Wiadomo, że oficerowie policji zostali wezwani na miejsce zdarzenia po tym, jak otrzymali informację o strzelaninie w synagodze. „Konieczne jest, aby wszyscy mieszkający w okolicy synagogi nie opuszczali swoich domów. Nie wychodźcie teraz na zewnątrz. To nie jest bezpieczne” – przekazywał w trakcie akcji komendant Jason Lando. Na tę chwilę policja potwierdziła, że napastnik został schwytany.

Co wiemy o napastniku?

CBS podaje, że sprawca oddał się w ręce policji, po tym jak został ranny w wymianie ognia z funkcjonariuszami. Mężczyzna w momencie oddawania strzałów miał krzyczeć „wszyscy Żydzi muszą zginąć” . Sprawca został przetransportowany do szpitala Mercy. Policja poinformowała, że napastnik to 46-letni Robert Bowers.

Synagoga Tree of Life jest konserwatywną kongregacją żydowską. Znajduje się w Squirrel Hill, historycznej, żydowskiej dzielnicy.

„Niech Bóg wszystkich błogosławi”

„Monitoruję wydarzenia w Pittsburghu w Pensylwanii. Na miejscu są służby. Ludzie mieszkający w pobliżu Squirrel Hill powinni pozostać w domach. Wszystko wskazuje na to, że jest wiele ofiar śmiertelnych. Uważajcie na sprawcę. Niech Bóg wszystkich błogosławi!” – napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.