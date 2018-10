Ma 23 lata i osiąga sukcesy sportowe. W sieci napisała o swoich problemach

Lexi Thompson mając 12 lat zakwalifikowała się do rozgrywek USA Open. Tym samym stała się najmłodszą golfistką w historii kraju, której udało się to osiągnąć. Odtąd kariera Amerykanki nabrała rozpędu, a zawodniczka gromadziła na swoim koncie kolejne sukcesy. 23-latka stała się popularna, o czym świadczy zainteresowanie jej profilem na Instagramie, który śledzi już niemal 370 tys. użytkowników. Thompson publikuje tam zdjęcia z zawodów oraz treningów. Dzieli się też ze swoimi fanami życiem osobistym, a jeden z ostatnich postów szczególnie zainteresował zwolenników talentu golfistki.

Katorżnicze treningi i ścisła dieta

Dodany w piątek wpis doczekał się kilkunastu tysięcy polubień. Nic dziwnego, ponieważ deklaracja w nim zawarta jest szczera i odważna. Thompson przyznała, że od zawsze miała problem z samoakceptacją. „Gdy byłam młodsza jadłam to co chciałam i nie dbałam ani o sprawność fizyczną, ani o swoją wagę. Później, gdy wypracowałam formę i widziałam rezultaty, po prostu oszalałam. Zauważyłam zainteresowanie innych, brałam udział w sesjach zdjęciowych” – rozpoczęła swoje wyznanie Thompson. „Przeprowadzałam ciężkie treningi dwa razy dziennie i unikałam jedzenia myśląc, że w ten sposób stracę wagę. Porównywałam się do modelek z Instagrama i byłam zła, ponieważ nie miałam wymodelowanego brzucha " – dodała.

23-latka ma już za sobą trudny etap związany z niską samooceną. Teraz udaje jej się łączyć treningi ze zdrowym odżywianiem, a efekty ją satysfakcjonują. Zawodniczka podkreśliła, że jedynym sposobem na bycie szczęśliwym jest „pokochanie siebie”. „Nigdy nie powinniście porównywać swojego ciała z innym. Twoje ciało jest twoje i jest piękne " – podsumowała.

