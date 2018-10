Samolot linii Lion Air spadł do morza. 189 osób na pokładzie

Lot JT-610 do miasta Pangkal Pinang na wyspie Bangka wystartował o godzinie 6:21 czasu miejscowego. Kilka minut po oderwaniu się od pasa startowego załoga straciła kontakt z centralą lotów. Maszyna po raz ostatni widziana była na radarach, gdy znalazła się nad morzem. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pilot zgłaszał prośbę o zgodę na powrót do Dżakarty. Do katastrofy doszło około 13 minut po starcie. Boeing miał gwałtownie obniżać wysokość i zderzyć się z taflą wody, zanurzając się na głębokość około 30-40 metrów.

Podczas konferencji prasowej władze przekazały, że na pokładzie samolotu znajdowało się 178 dorosłych, 1 niemowlę i dwoje dzieci. Załogę stanowiło dwóch pilotów i sześciu członków personelu pokładowego. Nie ma żadnych informacji mówiących o tym, czy ktokolwiek ocalał. Sutopo Purwo Nugroho, zwierzchnik indonezyjskiej agencji ds. katastrof, na Twitterze zamieścił zdjęcia rzeczy osobistych należących do pasażerów. Na jednym z nich widać nadpalony i rozszarpany neseser. Kolejne przedstawiają m.in. fragment samolotu.