Zwłoki sióstr znalezione na brzegu rzeki Hudson. Były sklejone ze sobą taśmą

Ofiary to 22-letnia Rotana Farea i jej 16-letnia siostra Tala Farea. Zwłoki znaleziono w środę po południu w pobliżu ulic 68. i Riverside Drive. Ciała były połączone za pomocą elastycznej taśmy klejącej, którą ktoś owinął wokół talii i kostek martwych kobiet. W piątek ustalono tożsamość zmarłych. Wiadomo, że 22-latka mieszkała z matką w Nowym Jorku, a młodsza siostra przyjechała do niej w odwiedziny. Rodzina pochodziła z Arabii Saudyjskiej.

Z ustaleń policji wynika, że siostry dostały się do wody na wysokości mostu Waszyngtona. Nie ustalono, czy wskoczyły do niej samodzielnie, czy zostały wrzucone. Na ich ciałach nie było śladów widocznych obrażeń. Śledczy mają nadzieję, że w rozwiązaniu zagadki śmierci młodych kobiet pomoże sekcja zwłok. Policja zwraca się do mieszkańców Nowego Jorku z prośbą o pomoc w ustaleniu okoliczności tragedii. Opublikowano szkice twarzy zmarłych.

