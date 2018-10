Halloween 2018. Najciekawsze przebrania gwiazd

Heidi Klum

W 2015 roku Klum przebrała się za Jessica Rabbit z animowanego filmu Walta Disneya "Kto wrobił królika Rogera?".



Modelka zaskoczyła również swoim przebraniem w 2011 roku.



Co prawda, Heidi Klum nie pokazała jeszcze kostiumu, w którym zaprezentuje się w tym roku, ale znana jest z przygotowywania spektakularnych strojów. Oto jeden z nich.



Adam Lambert

Piosenkarz przebrał się za istotę z piekła rodem. Obcisły czerwono-czarny strój, a dodatkowo rogi na głowie - rzeczywiście wywołują przerażenie.



John Legend

Kostium na Halloween zaprezentował także John Legend z córką. Piosenkarz pochwalił się przebraniami w mediach społecznościowych.



Robbie Williams

Piosenkarz postawił w tym roku na dość oryginalne przebranie.



Kendall Jenner

Modelka wybrała kostium robota. Wcieliła się w postać Fembota z filmu Austin Powers z 1999 roku. Co ciekawe, miała 4 lata, gdy film powstał.



Perrie Edwards

Perrie Edwards wystąpiła jako Ursula z filmu „Mała syrenka” Disneya.



Harry Styles

Harry Styles przebrał się za Eltona Johna. Wrócił do występu artysty z 1975 roku, który odbył się na stadionie Dodgers.



Rita Ora

Brytyjska piosenkarka przeobraziła się w Post Malone. Rita Ora napisała na Instagramie, że jej fani jej nie rozpoznali.Czytaj także:

