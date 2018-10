Kobieta wysadziła się w powietrze w centrum Tunisu

Do detonacji doszło na ulicy Habib-Bourguiba w centrum Tunisu około godziny 14:00. Media podają, że kobieta wysadziła się w powietrze przy policyjnym radiowozie.Nieopodal miejsca, w którym doszło do eksplozji, znajduje się hotel Hana International i Théâtre municipal de Tunis. Na razie media podają, że w wyniku zdarzenia rannych zostało co najmniej dziewięć osób.

Nieoficjalnie lokalne radio ShemsFM podaje, że w tym miejscu odbywała się rodzinna uroczystość związana z zabójstwem młodego mężczyzny, zabitego 24 października przez służby celne.

Na początku października Tunezja przedłużyła stan wyjątkowy po serii ataków terrorystycznych ze strony ekstremistów.