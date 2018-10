Pozwoliła na gwałt, prosząc o darowanie życia. Ruszył proces morderców 21-latki

Jak podaje „The Sun”, do zbrodni doszło w maju ubiegłego roku. Hannah Cornelius została uprowadzona przez kilku mężczyzn niedaleko Kapsztadu. Mężczyźni w wieku od 27 do 33 lat odpowiedzą nie tylko za porwanie, ale również za zbiorowy gwałt oraz brutalne morderstwo. 21-latka została zaatakowana w momencie, gdy zaparkowała w nocy samochód pod swoim domem. Napastnicy porwali ją, a następnie zgwałcili.

Brutalne morderstwo

Podczas rozprawy okazało się, że kobieta błagała mężczyzn o litość. Miała nawet zezwolić im na gwałt prosząc, by w zamian puścili ją później wolno. Jeden z mężczyzn powiedział, że zgwałcił 21-latkę jako pierwszy, ale „czuł się z tym źle, ponieważ ma żonę i dziecko”. Dodał, że namawiał innego kolegę, by wypuścili Cornelius. Z zeznań napastnika wynika, że po gwałcie kobieta została dźgnięta nożem przez jednego z mężczyzn, a następnie dwukrotnie uderzona w głowę ciężkim kamieniem. – Widziałem przerażenie w jej oczach. Powiedziała, że możemy z nią uprawiać seks, ale wiedziałem, ze ona tego nie chce – dodał.

W sieci udostępniono także list, który stał się dowodem w sprawie. Jego autorem jest jeden z napastników, Eben van Niekerk. „Piszę ten list do mamy i taty Hannah. Przepraszam za to, co zrobiłem i proszę o przebaczenie " – napisał mężczyzna. „Była moim przyjacielem i także byłem przerażony, a to co widziałem, nie było przyjemne. Nie bądźcie na mnie źli” – dodał.

