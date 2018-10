Donald Trump nie umie złożyć parasola? Internauci są bezlitośni

Donald Trump w sobotę przyjechał do bazy amerykańskich sił zbrojnych w Saint Andrews niedaleko Waszyngtonu. Stamtąd odleciał na spotkania z wyborcami w stanie Indiana oraz sąsiadującym z nim Illinois. To właśnie z Saint Andrews pochodzi nagranie, które szybko zostało udostępnione w mediach.

„Facet, który ma dostęp do kodów nuklearnych, nie umie złożyć parasola”

Na krótkim filmiku widzimy amerykańskiego przywódcę, wchodzącego po schodach do samolotu. Tuż przed wejściem na pokład Trump porzuca parasol. Zareagował na to jeden z agentów Secret Service, który pobiegł po parasol i wniósł go do samolotu. Zachowanie prezydenta rozbawiło internautów.

„Facet, który ma dostęp do kodów nuklearnych, nie umie złożyć parasola” – napisał jeden z internautów na Twitterze. „Nasza premier serwuje herbatę. Podczas, gdy Trump nawet nie umie złożyć parasola” – napisał polityk z Nowej Zelandii, dołączając zdjęcie Jacindy Ardern.

Nie zabrakło także ironicznych interpretacji nagrania. O taką pokusił się komik John Fugelsang. „Schody są kampanią, a samolot prezydenturą. Parasol to głosy od klasy robotniczej, a facet z teczką jest kongresem dostarczającym ogromną obniżkę podatków tym, którzy ofiarują pieniądze. A Trump to Trump” – napisał Fugelsang.

Czytaj także:

Będzie kolejne spotkanie Trump-Putin. Podano datę