Atak zimy w Hiszpanii. Tysiące ludzi bez prądu, opóźnione pociągi

Jak podaje „El Pais”, już w piątek nad Półwysep Iberyjski nadciągnęły masy polarnego powietrza. Przez cały weekend padał śnieg oraz deszcz, co w połączeniu z ujemnymi temperaturami doprowadziło do przerw w dostawie prądu. Na Balearach, Minorce, oraz w leżącej na północy kraju Asturii ponad 53 tysiące gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. W Asturii sytuacja była na tyle zła, że ponad 1300 uczniów musiało zostać w domach, ponieważ dojazd do szkół był znacznie utrudniony.

Poszukiwana jedna osoba

Wciąż poszukiwany jest młody mężczyzna, który zaginął w niedzielę na terenie Camarinas. Hiszpan głowił ryby na skalistym terenie i spekuluje się, że mógł wpaść do wody w związku z ograniczoną widocznością i silnym wiatrem. Po intensywnych opadach śniegu dwóch turystów zaginęło w Pirenejach, ale służby ratunkowe zdołały ich zlokalizować. Atak zimy doprowadził do opóźnień w rozkładach pociągów. Zaspy śnieżne doprowadziły do chaosu komunikacyjnego szczególnie w północnych rejonach Hiszpanii.

Czytaj także:

Synoptycy mają dobre wieści. Na Wszystkich Świętych będzie ciepło