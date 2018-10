Książę Harry spotkał 6-latka, którego matka popełniła samobójstwo. Zrobili sobie selfie

Jak podaje News Corp Australia, podczas spaceru po Auckland, Harry i Meghan rozmawiali z mieszkańcami Nowej Zelandii. Uwagę księcia przykuł 6-letni Otia Nante, którego na spotkanie z parą książęcą przyprowadziła babcia.

Co powiedział Harry?

Rozmowa Harry'ego z chłopcem trwała kilka minut. Podczas niej okazało się, że matka 6-latka popełniła samobójstwo. – Wszystko będzie dobrze – powiedział Harry do chłopca. Później wskazał na Meghan i powiedział „spotkałem wyjątkową kobietę i ją poślubiłem” . – Twoje życie się ułoży, nie martw się o to – dodał. Wyjaśnił także chłopcu, jak ważna jest obecność dziadków i pochwalił babcię Nantego za jej opiekuńczość. Przypomnijmy, Harry miał 12 lat, gdy jego matka, księżna Diana, zginęła w wypadku samochodowym, przez co spotkanie w Auckland okazało się tak szczególne. Po rozmowie książę zapozował do selfie z 6-latkiem.

Para książęca pojawiła się w Nowej Zelandii w niedzielę. Meghan i Harry uczestniczyli w ceremonii, której jednym z elementów było tradycyjne, maoryskie powitanie. Książę i księżna Sussex „zetknęli się czołami” z przedstawicielami rdzennych plemion. Zdjęcia z nietypowego powitania szybko pojawiły się na Twitterze i zostały przechwycone przez media.