Ile powinna trwać przerwa między ciążami? Nowe badania

Krótkie przerwy między porodem, a ponownym zajściem w ciążę mogą powodować szereg negatywnych skutków dla zdrowia – zarówno matki jak i dziecka. Niewystarczająco długie odstępy między ciążami mogą być przyczyną wcześniejszych porodów/ Wówczas dzieci rodzą się mniejsze, co ma wpływ na ich rozwój. – Osiągnięcie optymalnej, jednorocznej przerwy pomiędzy ciążami jest odpowiednie dla kobiet i wyraźnie zmniejsza ryzyko występowania powikłań – powiedziała doktor Wendy Norman.

Z przeprowadzonego badania wynika, że przedział czasowy od 12 do 18 miesięcy pomiędzy porodem a ponownym zajściem w ciążę, jest idealny dla zdrowia matek i dzieci. Obecne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia zalecają przerwę 24 miesięcy między porodami, jednocześnie zaznaczając, że nie powinna być ona krótsza niż 18 miesięcy.

W 12 przypadkach na 1000, kobiety powyżej 35 roku życia, które zaszły w ciążę sześć miesięcy po wcześniejszym porodzie, miały powikłania lub zmarły. Czas 18 miesięcy pomiędzy ciążami zredukował to ryzyko do 0,5 proc (5 przypadków na 1000). Młodsze kobiety, które zaszły w ciąże także sześć miesięcy po urodzeniu, musiały się liczyć z 8,5 proc. ryzykiem wcześniejszego porodu. Ryzyko to spada do 3,7 proc. jeżeli kobiety decydują się na odczekanie półtora roku pomiędzy ciążami.