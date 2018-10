MacBook Air, Mac Mini, iPad Pro. Apple wprowadza nowości

Apple na wtorkowej konferencji w Brooklynie zaprezentowało wiele nowych produktów i gadżetów. Wydarzenie to miało miejsce kilka tygodni po tym jak Apple pokazało najnowsze modele iPhone m.in. iPhone XS, iPhone XS Max, and iPhone XR. Najnowsze produkty firmy to MacBook Air z wyświetlaczem Retina, ulepszony Mac Mini oraz iPad Pro.

MacBook Air

Po latach bez wprowadzania zmian, MacBook Air otrzymał 13,3 calową konstrukcję z wyświetlaczem Retina o wysokiej rozdzielczości. Został także wyposażony w Touch ID, czyli mechanizm, który sprawdza tożsamość użytkownika na podstawie linii papilarnych. Dwurdzeniowy procesor Intel Core ósmej generacji, 16 GB pamięci RAM i 1,5 TB pamięci urządzenia to kolejne atuty urządzenia. Co ciekawe, komputer został wykonany z aluminium pochodzącego w 100 proc. z recyklingu. MacBook Air można kupić od 7 listopada w cenie od 1199 dolary.

Mac Mini

Apple postanowiło także odświeżyć urządzenie Mac Mini. Od 2014 roku nie wprowadzono istotnego ulepszenia, które poprawiłoby pracę produktu. Nowy Mac Mini jest dostępny w dwóch wersjach – 4 i 6-rdzeniowych, co czyni go pięciokrotnie szybszym od poprzedniej wersji modelu, jak zapewniają jego twórcy. Sprzęt będzie miał między innymi 2 TB pamięci SSD. Nowy gadżet można kupić od 7 listopada. Cena zaczyna się od 799 dolarów. Podobnie jak w przypadku MacBook Air korpus urządzenia został wykonany z aluminium z recyklingu.

IPad Pro

IPad Pro ma wyświetlacz „Liquid Retina”. Będzie dostępny w wersjach 11-calowych (cena od 799 dolarów) i 12,9- calowych (cena od 999 dolarów). Nowy produkt został wyposażony w funkcję Face ID, która umożliwia odblokowywanie urządzenia po rozpoznaniu twarzy. Będzie wyposażony w 1 TB pamięci. Tak jak i inne urządzenia produkt pojawi się w sprzedaży od 7 listopada.