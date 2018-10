James "Whitey" Bulger nie żyje. Amerykański morderca i mafioso miał 89 lat

Bulger od 1975 roku był informatorem FBI, jednak sam on temu zaprzeczał. FBI w efekcie miało częściej ignorować jego organizację, a w zamian otrzymywać informacje o wewnętrznych sprawach Patiarki – rodziny przestępczej włoskiego pochodzenia, która rywalizowała z Winter Hill Gang i Flangan Gang. W 1997 roku media w Nowej Anglii odkryły prowadzenie działań kryminalnych związanych z Bulgerem. W 1994 roku były agent FBI ostrzegł Bulgera o oczekującym na załatwienie akcie oskarżenia, a mafioso wówczas uciekł z Bostonu i się ukrył. Przez 16 lat pozostawał nieuchwytny, a przez 12 lat tego okresu był na liście „FBI The Most Wanted Fugitives” .

Mafioso został aresztowany 22 czerwca 2011 roku w Santa Monica. Razem z nim zatrzymano jego dziewczynę Catherine Greig. Bulger miał wówczas 81 lat. W czerwcu 2013 roku Bulgerowi postawiono 32 zarzuty: haraczu, prania pieniędzy, wyłudzeń, posiadania broni oraz współudział w 19 morderstwach. Uznano go winnym 31 zarzucanych mu czynów. 14 listopada 2013 Bulgera skazano na dwie kary dożywocia i dodatkowe pięć lat.