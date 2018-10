Dania oskarża Iran. Chodzi o próbę zamordowania arabskiego aktywisty

Jak podaje BBC, w sprawie zatrzymano już jednego podejrzanego. Norweg irańskiego pochodzenia został aresztowany 21 października na terenie Szwecji. Mężczyzna miał być powiązany z planem zamordowania irańskiego aktywisty przebywającego na terenie Danii. Niedoszła ofiara jest członkiem arabskiego ruchu separatystycznego ASMLA.

Reakcja premiera

Duński premier Lars Lokke Rasmussen napisał na Twitterze, że „totalnie nie do zaakceptowania jest to, żeby Iran lub jakiekolwiek inne obce państwo planowało morderstwo na terenie Danii”. „Przyszłe kroki w stosunku do Iranu zostaną przedyskutowane z Unią Europejską” – dodał polityk. Duńskie służby 28 października przeprowadziły masową obławę na terenie Danii i Szwecji. Następnego dnia szef wywiadu Finn Borch Andersen potwierdził, że działania miały na celu zapobiegnięcie planowanemu morderstwu.

Dania nie jest pierwszym krajem, który podejmuje kroki w związku z działalności obywateli Iranu. W piątek 26 października Francja wydaliła irańskiego dyplomatę po tym, jak na jak wyszedł plan ataku bombowego, który miał zostać przeprowadzony podczas wiecu jednej z irańskich grup opozycyjnych.